व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar वर टीकेवेळी गप्प का? Sulbha-Sanjay Khodkeच्या निष्ठेवर Navneet Ranaचा थेट सवाल | Amravati News | Sakal News

Amravati News: अमरावतीत राजकीय तापमान वाढले; माजी खासदार नवनीत राणा यांचा राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आमदार खोडके दांपत्यावर गंभीर आरोप, 'मतांसाठी एवढे लाचार झालात की एकाच घरात दोन आमदार मिळूनही विरोधाची हिंमत नाही?'

अमरावती शहरात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप नेत्या व माजी खासदार नवनीत राणा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार खोडके दांपत्यावर जोरदार शब्दांत टीका केली. यावेळी नवनीत राणा म्हणाल्या, 'ओवेसी अमरावतीत येऊन अजित पवारांवर टीका करतात, पण तुम्ही मात्र ओवेसींविरुद्ध एक शब्दही बोलत नाही. मतांसाठी एवढे लाचार झालात की अजित पवारांनी एकाच घरात दोन आमदार दिले असूनही तुमच्यात विरोध करण्याची हिंमत नाही.' त्यांच्या या वक्तव्यामुळे स्थानिक राजकारणात चर्चा रंगली आहे आणि दोन्ही पक्षांत नवीन वाद पेटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Amravati
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
navneet rana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com