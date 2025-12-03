व्हिडिओ | Videos

Pinky Kharbade Case: दुसऱ्या पतीनचं खलबत्ता घालून संपवलं, पिंकीच्या हत्येचा असा झाला उलगडा | Crime News | Sakal News

Amravati Crime News: अमरावतीत संताजी नगरमध्ये पिंकी खरबडे हत्येचा गुन्हा उघडकीस; पुराव्यांचा ठसा न ठेवून पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या आरोपीचं अखेर बिंग फुटलं..

अमरावतीच्या राजापेठ पोलीस स्टेशन हद्दीत येणाऱ्या संताजी नगरमध्ये 30 नोव्हेंबर रोजी पिंकी खरबडे यांचा मृतदेह आढळला. अनेक दिवस तपास सुरू असूनही आरोपीने कोणताही पुरावा मागे न सोडल्याने प्रकरणाचा उलगडा होत नव्हता. मात्र, पोलिसांच्या सूक्ष्म तपासानंतर अखेर आरोपीचा पर्दाफाश झाला असून हत्या प्रकरणाला नवीन कलाटणी मिळाली आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

