Amravati News: तलवार घेऊन अंगावर धावले, अमरावतीमधील तृतीयपंथीयांच्या दोन गटात तुफान हाणामारी CCTV | Sakal News

Amravatiत तृतीयपंथी समुदायातील दोन गटांमध्ये तुफान हाणामारी; तलवारी घेऊन नग्न अवस्थेत जीवे मारण्याचा प्रयत्न, मिरची पूड फेकून गोंधळ, राजापेठ पोलिस ठाण्यात परस्पर तक्रारी दाखल..

अमरावती शहरात तृतीयपंथी समुदायातील दोन गटांमध्ये झालेल्या वादातून तुफान हाणामारीची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बजरंग टेकडी परिसरात राहणाऱ्या एका तृतीयपंथी गटाच्या घरासमोर हा राडा झाला. या दरम्यान, दुसऱ्या गटातील काही तृतीयपंथीयांनी हातात तलवारी घेऊन नग्न अवस्थेत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, तसेच मिरची पूड फेकून गोंधळ घातल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेदरम्यान परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, या प्रकाराचा CCTV फुटेज देखील समोर आला आहे. या घटनेनंतर फिर्यादी गटाने राजापेठ पोलीस ठाणे आणि पोलीस आयुक्त कार्यालयात धाव घेतली. दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात तक्रारी दाखल केल्या असून, पोलिसांनी परस्परविरोधी गुन्हे नोंदवले आहेत. या हाणामारीमुळे अमरावतीत तृतीयपंथी समाजातील अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून, पोलिसांकडून या घटनेचा सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे.

