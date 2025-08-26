व्हिडिओ | Videos

Belgaon Rampal Maharaj Case: परमेश्वराचा आदेश २० भाविक घेणार टोकाचा निर्णय, प्रकरण काय? | Sakal News

Belgaon News: कर्नाटकातील अथणी तालुक्यातील अनंतपूर येथे परमेश्वराचं बोलण आलं असल्याचा दावा करत २० भाविकांनी देहत्याग करण्याची घोषणा; महाराष्ट्रातील भाविकही यात सहभागी, प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ..

कर्नाटकातील अथणी तालुक्यातील अनंतपूर येथे तब्बल २० भाविकांनी परमेश्वराचं बोलणं आलं म्हणून देहत्याग करण्याची घोषणा केली आहे. यात पाच भाविक कर्नाटकातील असून उर्वरित महाराष्ट्रातील आहेत. या घोषणेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. देहत्याग करण्याच्या भक्तांच्या घोषणेनंतर प्रशासन देखील हादरून गेले आहे. सहा ते आठ सप्टेंबर दरम्यान अनंतपूर येथे महापूजा होणार आहे. या महापूजेचा समारोप देहार्पणाने होणार आहे. हे सर्व भक्त रामपाल महाराज यांचे आहेत. देहत्याग करण्याची घोषणा करणाऱ्या तुकाराम इरकर म्हणतात.. 'रामपाल महाराजांकडून दिशा घेतली आहे. महाराजांकडून तीर्थ घेत आम्ही देहासह वैठुंठाला जाणार आहोत.'

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Karnataka
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com