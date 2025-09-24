व्हिडिओ | Videos

Pune News: सलग दुसऱ्या दिवशी आंदेकर टोळीवर कारवाईचा बडगा, पोलिसांचा मोठा फौजफाटा | Sakal News

Pune Andekar टोळीच्या दहशतीखालील मासळी मार्केट परिसरात सलग दुसऱ्या दिवशी पोलीस आणि महापालिकेची संयुक्त कारवाई; अनधिकृत कमानी जमीनदोस्त, २० कोटींच्या खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल, अतिक्रमण विभाग प्रमुख रमेश शेलार यांची माहिती..

पुण्यात आंदेकर टोळीच्या दहशतीखाली असलेल्या परिसरात सलग दुसऱ्या दिवशी पोलीस आणि महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने संयुक्त कारवाई केली. मासळी मार्केट परिसरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत कमानी जमीनदोस्त करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या ठिकाणी अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी आणि पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. आंदेकर टोळीने या परिसरातून तब्बल २० कोटी रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचा आरोप असून याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण कारवाईसंदर्भात पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभाग प्रमुख रमेश शेलार यांनी माहिती दिली.

