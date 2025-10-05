व्हिडिओ | Videos

Ayush Komkar Case: बदला तो फिक्स, म्हणत आंदेकर टोळीचा माज, पोलिसांनी दाखवला हिसका | Bandu Andekar | Sakal News

Ayush Komkar Case: पुण्यात आंदेकर टोळीच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर रिल्स अपलोड करणाऱ्या आरोपींवर पोलिसांची धडक कारवाई; अटक करून शहरातून आरोपींना बाहेर काढले, व्हिडीओत पाहा नेमकं काय घडलं..

पुण्यातील आंदेकर टोळीच्या समर्थनार्थ काही व्यक्तींनी सोशल मीडियावर विवादित रिल्स अपलोड केल्या आहेत. या रिल्समध्ये “बदला तो फिक्स, रिप्लाय होगा, आता फक्त बॉडी मोजा कुत्र्यांनो” अशा धमक्यांसह इतर स्टेट्सही सामील होत्या. या प्रकरणी समर्थ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि पोलिसांनी आरोपींना अटक करून पुणे शहरातून बाहेर काढले. या घटनेमुळे शहरात सुरक्षा आणि कायदेशीर कारवाईच्या मुद्द्यावर चर्चेला उभारी मिळाली आहे. व्हिडीओत तपशीलवार माहिती पाहता येईल की, नेमकं काय घडलं आणि पोलिसांची कारवाई कशी झाली. बघा..

