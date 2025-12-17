व्हिडिओ | Videos

Anjali Damania Manikrao Kokate वर हल्लाबोल | Ajit Pawar | Devendra Fadnavis | Sakal News

Anjali Damania On Manikrao Kokate: प्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या सेक्शन ८ चा दाखला देत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांची माणिकराव कोकाटेंचा तातडीने राजीनामा देण्याची मागणी; आमदारकी आणि मंत्रिपदावर राहण्यास कायदेशीर अपात्र ठरवावे, अशी राज्य सरकारकडे जोरदार मागणी..

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. कायद्याचा दाखला देत त्यांनी कोकाटेंची आमदारकी आणि मंत्रिपद अपात्र ठरवण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे. दमानिया यांनी प्रतिनिधित्व अधिनियम, सेक्शन ८चा संदर्भ देत सांगितले की, कोणत्याही आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचा निर्णय झाल्यास त्याची आमदारकी पहिल्या दिवसापासून रद्द ठरते. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे हे आमदार तसेच मंत्रीपदावर राहू शकत नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे. यामुळे कोकाटेंची आमदारकी व मंत्रिपद तातडीने रद्द करावे आणि त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी स्पष्ट मागणी अंजली दमानिया यांनी केली आहे.

Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
political
Sakal Newspaper
Maharashtra Politics
anjali damania
CM Devendra Fadnavis

