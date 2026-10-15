Ankita Bhandari हत्याकांडात नवा ट्विस्ट; कथित VIP अन् पोलिसांनी आई-वडिलांनाच ताब्यात घेतलं?

अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. आपल्या लेकीला न्याय मिळावा आणि या प्रकरणातील कथित व्हीआयपीबाबतचं सत्य समोर यावं, या मागणीसाठी अंकिताचे आई-वडील आंदोलन करत आहेत. दरम्यान, दिल्लीतील इंडिया गेट परिसरात आंदोलनादरम्यान त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची घटना समोर आली. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? दोषींना शिक्षा होऊनही अंकिताच्या कुटुंबीयांचे प्रश्न अद्याप का कायम आहेत? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.