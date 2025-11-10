व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil यांच्या हत्येचा कट रचल्या प्रकरणातील आरोपीचा आणखी एक Video Viral

जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट रचणाऱ्या आरोपीच्या नव्या व्हिडीओत धनंजय मुंडेंवर मोठे आरोप करण्यात आलेत

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या प्रकरणातील अटकेत असलेल्या आरोपी दादा गरुडचे दोन व्हिडिओ यापुर्वी समोर आले होते. यानंतर आता आणखी एक खळबळजनक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप केले आहेत. या व्हिडीओत धनंजय मुंडेंनी धनंजय देशमुखांना ऑफर दिल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
Manoj Jarange Patil
Dhananjay Munde allegations

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com