व्हिडिओ | Videos

Ahilyanagar Rada: Asaduddin Owaisi आजची सभा रद्द, Imtiyaz Jaleel भडकले | Sangram Jagtap | Sakal News

Asaduddin Owaisi On Ahilyanagar Rada: शांततेसाठी व पोलिसांना सहकार्य करण्यासाठी असदुद्दीन ओवैसी यांची आजची सभा रद्द; इम्तियाज जलील यांचा निर्णय, तर राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांच्यावर जोरदार टीका..

Asaduddin Owaisi: एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची आज होणारी सभा रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती देताना खासदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले की, परिसरात शांतता प्रस्थापित राहावी आणि पोलिसांना सहकार्य व्हावे, यासाठी सभा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी जलील यांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांच्यावरही टीका केली.

