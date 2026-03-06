व्हिडिओ | Videos

Axar Patel fielding vs England semifinal : अक्षर पटेलनं फिरवली मॅच; अशी केली कमाल

India versus England T20WC: ट्वेंटी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेच्या उपांत्य सामन्यात भारताच्या अक्षर पटेलने भन्नाट क्षेत्ररक्षण केले

मुंबई : ट्वेंटी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेच्या उपांत्य सामन्यात भारताने इंग्लंडवर सात धावांनी मात करत सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरी गाठली. आक्रमक फलंदाजी आणि शेवटच्या टप्प्यातील अचूक गोलंदाजी यांसह उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणाने खऱ्या अर्थाने भारताला सामना जिंकून दिला.

यंदाच्या स्पर्धेत भारताचे क्षेत्ररक्षण अपेक्षित दर्जाचे झाले नव्हते. पण इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी क्षेत्ररक्षणात कमाल केली. यात अक्षर पटेलचा सिंहाचा वाटा होता.

