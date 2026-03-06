Axar Patel fielding vs England semifinal : अक्षर पटेलनं फिरवली मॅच; अशी केली कमाल
मुंबई : ट्वेंटी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेच्या उपांत्य सामन्यात भारताने इंग्लंडवर सात धावांनी मात करत सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरी गाठली. आक्रमक फलंदाजी आणि शेवटच्या टप्प्यातील अचूक गोलंदाजी यांसह उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणाने खऱ्या अर्थाने भारताला सामना जिंकून दिला.
यंदाच्या स्पर्धेत भारताचे क्षेत्ररक्षण अपेक्षित दर्जाचे झाले नव्हते. पण इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी क्षेत्ररक्षणात कमाल केली. यात अक्षर पटेलचा सिंहाचा वाटा होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.