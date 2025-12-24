व्हिडिओ | Videos

Bandu Andekar तिकीट देण्यावरून Kalyani Komkar यांचा इशारा, 'न्याय देता येत नाही तर अन्यायही करू नका' | Sakal News

Pune News: आयुष कोमकर प्रकरणात मोठी राजकीय खळबळ; तुरुंगात असलेल्या बंडू व लक्ष्मी आंदेकरांसह सोनाली आंदेकरला निवडणूक लढवण्याची न्यायालयाची परवानगी, तर आयुषच्या आई कल्याणी कोमकर यांची आंदेकरांना तिकीट न देण्याची भावनिक मागणी..

आयुष कोमकर प्रकरणात मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणात सध्या तुरुंगात असलेले बंडू आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर यांना न्यायालयाने निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच वनराज आंदेकर यांची पत्नी सोनाली आंदेकर हिच्याही निवडणूक लढवण्याच्या मार्गाला न्यायालयीन निर्णयामुळे मोकळीक मिळाली आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर आयुष कोमकरची आई कल्याणी कोमकर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. आंदेकर कुटुंबातील सदस्यांना कोणत्याही पक्षाने निवडणुकीचे तिकीट देऊ नये, अशी भावनिक विनंती त्यांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता पक्षांची पुढील भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

