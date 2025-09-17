व्हिडिओ | Videos

Ayush Komkar Case: सगळ्यात डेंजर Krishna Andekar; का आला गुडघ्यावर? आतली बातमी | Sakal News

Ayush Komkar खून प्रकरणात आतापर्यंत १३ आरोपींवर मोक्का अंतर्गत कारवाई; मुख्य आणि डेंजर आरोपी कृष्णा आंदेकर अखेर पोलिसांसमोर शरण, आज मोक्का कोर्टात हजेरीदरम्यान नाट्यमय घडामोडी..

आयुष कोमकर खून प्रकरणात मोठी घडामोड झाली आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आणि आरोपी कृष्णा आंदेकर अखेर आज पोलिसांसमोर शरण आला. या खटल्यात आतापर्यंत तब्बल १३ आरोपींवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. आंदेकरला आज मोक्का कोर्टात हजर करण्यात आलं. कोर्टातील सुनावणीत पोलिसांनी आंदेकरच्या भूमिकेवर आणि त्याच्यावर असलेल्या गंभीर आरोपांवर भर दिला. या प्रकरणामुळे पुण्यातील गॅंगवारला नवीन वळण लागलं असून पुढील सुनावणीमध्ये आणखी काही धक्कादायक तपशील समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Pune Crime News
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Ayush Komkar
Marathi News Esakal
www.esakal.com