Ayush Komkar Case: सगळ्यात डेंजर Krishna Andekar; का आला गुडघ्यावर? आतली बातमी | Sakal News
आयुष कोमकर खून प्रकरणात मोठी घडामोड झाली आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आणि आरोपी कृष्णा आंदेकर अखेर आज पोलिसांसमोर शरण आला. या खटल्यात आतापर्यंत तब्बल १३ आरोपींवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. आंदेकरला आज मोक्का कोर्टात हजर करण्यात आलं. कोर्टातील सुनावणीत पोलिसांनी आंदेकरच्या भूमिकेवर आणि त्याच्यावर असलेल्या गंभीर आरोपांवर भर दिला. या प्रकरणामुळे पुण्यातील गॅंगवारला नवीन वळण लागलं असून पुढील सुनावणीमध्ये आणखी काही धक्कादायक तपशील समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
