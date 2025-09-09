व्हिडिओ | Videos

Bandu Andekar ला पोलिसांनी गुडघ्यावर बसवलं | Ayush Komkar Case | Sakal News

Pune News: आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात मोठी कारवाई; पुणे पोलिसांनी मध्यरात्री बुलढाण्यातून बंडू आंदेकरसह आठ आरोपींना अटक करून सर्वांना आज कोर्टात हजर केले जाणार..

आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात एकूण ८ आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून त्यामध्ये बंडू आंदेकर याच्यासह इतर सात जणांचा समावेश आहे. पुणे पोलिसांनी मध्यरात्री बुलढाण्यात धडक कारवाई करत आरोपींना ताब्यात घेतलं. ही कारवाई अत्यंत गुप्तता पाळून करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. अटक केलेल्या सर्व आरोपींना आज कोर्टात हजर केले जाणार असून पुढील तपासाची दिशा कोर्टाच्या निर्णयानंतर निश्चित होणार आहे. या घटनेनंतर पुण्यात गँगवारचे वातावरण तापले आहे. कोमकर हत्या प्रकरणी पोलिसांकडून जलद कारवाई होत असून आरोपींना कायदेशीर शिक्षा मिळावी याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

