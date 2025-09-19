व्हिडिओ | Videos

Ayush Komkar Case: Bandu Andekar कुटुंब तुरुंगात, Pune Police वर आरोप | Andekar vs Gaikwad | Sakal News

Pune News: नाना पेठेत आयुष कोमकरवर गोळीबारानंतर पुणे पोलिसांनी सोनाली आणि प्रियांका आंदेकर अटक करून न्यायालयीन कोठडीत ठेवले; हत्येपूर्वीची गुप्त मीटिंग आणि कल्याणीच्या पुरवणी जबाबात सोनालीचा सहभाग चर्चेत..

५ सप्टेंबरला आयुष कोमकरचा नाना पेठेत गोळ्या झाडून खून करण्यात आला आणि याच प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं काल सोनाली आंदेकर आणि प्रियांका आंदेकर या बंडू आंदेकरच्या दोन्ही सुनांना बेड्या ठोकल्या. तरी, त्या दोघींना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याचं आधी बोललं जात होतं पण नंतर त्यांना अटक करून त्यांची रवानगी आता न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. तरी, आयुष कोमकरची आई कल्याणीच्या पुरवणी जबाबात सोनालीचा सहभाग असल्याचा उल्लेख असल्यानं अटकेची कारवाई झाल्याचं कळतंय. तर, पुणे पोलिसांकडून आपल्याला वारंवार धमकावलं जात असल्याचा आरोप काल पु्न्हा एकदा बंडू आंदेकरनं कोर्टात केलाय. तरी, आयुषच्या हत्येपूर्वी नेमकी काय मीटिंग झाली आणि या प्रकरणी कालच्या सुनावणीत कोर्टात नेमकं काय घडलं समजून घ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Ayush Komkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com