व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar राष्ट्रवादीच्या नेत्याची सटकली, शिवीगाळ, धक्काबुक्कीचा Video Viral | Baburao Chandore | Sakal News

Pune News: पुण्यात पुन्हा बाबुराव चांदेरे यांचा व्हिडिओ व्हायरल; रस्ता-पाईपलाईन कामावरील कायदेशीर परवानगी सांगितल्यावर शिवीगाळ, धक्काबुक्की व धमकी केल्याचा गंभीर आरोप..

पुण्यात वेळोवेळी मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याच्या व्हिडिओ मधून समोर येणारे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे बाबुराव चांदेरे यांचा आणखी एक प्रताप सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. रस्ता आणि पाईप लाईनचे काम कायदेशीर परवानगी घेऊन करावे, असे सांगितल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे बाबुराव चांदेरे व इतरांनी शिवीगाळ करुन धक्काबुक्की करुन धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

