Beed News: Bajrang Sonawane नी तलाठ्याला झाप झाप झापलं| Dhananjay Munde | Pankaja Munde | Parli | Sakal News

Beed मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठे नुकसान; परळी तालुक्यातील पोहोनेर गावाची पाहणीदरम्यान पंचनाम्यातील दिरंगाईवर खासदार बजरंग सोनवणे संतप्त, तलाठी शिंदे व मंडळ अधिकाऱ्यांना सुनावलं, राजेसाहेब देशमुख उपस्थित..

बीड जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर परळी मतदारसंघाचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी पोहोनेर गावाला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. मात्र पंचनाम्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे त्यांचा पारा चांगलाच चढला. पाहणीदरम्यान खासदार सोनवणे यांनी तलाठी शिंदे यांना धारेवर धरत कामकाजातील ढिलाईबद्दल संताप व्यक्त केला. इतकंच नाही तर मंडळ अधिकाऱ्यांनाही त्यांनी चांगलंच सुनावलं. यावेळी त्यांच्यासोबत पक्षाचे नेते राजेसाहेब देशमुखही उपस्थित होते. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे परळी तालुक्यासह बीड जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. पोहोनेर गावाला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला असून, शेतजमिनी आणि घरांचे मोठे नुकसान झालं आहे.

