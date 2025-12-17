व्हिडिओ | Videos

Balraje Pawar Arrested: माजी आमदाराच्या पीए ला मारहाण, भाजप आमदाराच्या भावाला केली अटक | Amar Singh Pandit | Sakal News

Maharashtra Politics: गेवराई मतदारसंघातील भाजपचे माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांचे भाऊ बाळराजे पवार यांना २ डिसेंबरच्या नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान पवार व पंडित गटातील हाणामारी प्रकरणी मध्यरात्री पोलिसांनी अटक; माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या पीए अमृत डावकर यांवर मारहाण, ५० जणांवर सुमोटो गुन्हा, आरोप वाढल्याने कारवाई..

गेवराई मतदारसंघातील भाजपचे माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांचे भाऊ बाळराजे पवार यांना मध्यरात्री पोलिसांनी अटक केली आहे. २ डिसेंबर रोजी नगरपरिषद निवडणुकीच्या दरम्यान पवार व पंडित यांच्या गटामध्ये जोरदार हाणामारी झाली होती. या हाणामारीत बाळराजे पवार यांनी माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांचा पीए अमृत डावकर यांना मारहाण केली होती. या प्रकरणी गेवराई पोलिसांनी आधीच सुमोटो पावती नोंदवत ५० जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. आरोपींना नोटीस बजावण्यात आली होती, परंतु बाळराजे पवार यांच्यावर गुन्ह्याची वाढ झाल्याने पोलिसांनी मध्यरात्री त्यांना ताब्यात घेतले आहे. या घटनेमुळे नगरपरिषद निवडणुकीनंतरही राजकीय तणाव कायम असून, पोलिसांनी कारवाईसह गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.

