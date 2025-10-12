व्हिडिओ | Videos

Nanded News: Ashok Chavan यांचा ताफा अडवला, दिल्या घोषणा, काय घडलं? | Banjara Reservation | Sakal News

Nanded जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील सारखणी येथे बंजारा समाज आक्रमक; खासदार अशोक चव्हाण यांचा ताफा अडवून जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केले आवाज..

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील सारखणी परिसरात बंजारा समाजाच्या आक्रमक आंदोलकांनी खासदार अशोक चव्हाण यांचा ताफा अडवला आणि जोरदार घोषणाबाजी केली. बंजारा समाजाच्या बांधवांनी ST प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी ठामपणे मांडली. घोषणाबाजीदरम्यान आंदोलकांनी “आमच्या मागण्या मान्य करा, अन्यथा खुर्च्या खाली करा” असे आव्हान दिले. या प्रसंगावर खासदार चव्हाण यांनी आंदोलकांना उत्तर देत विचारले, “हे जर करायचं असेल, तर मला थांबवलं कशाला?” या घटनेने किनवट तालुक्यातील राजकीय वातावरण तणावपूर्ण केले असून, बंजारा समाजाच्या मागण्या आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये चालू असलेली चर्चाही आता केंद्रस्थानी आलेली आहे.

