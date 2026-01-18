Beed News: Dnyandhara Bank Scam Suresh Kute यांना कोर्टातून घेऊन जाताना, पोलीस व्हॅनचा अपघात | CCTV | Sakal News

बीडच्या ज्ञानराधा बँकेचे संचालक सुरेश कुटे आणि अर्चना कुटे यांना केज न्यायालयातून बीड कडे घेऊन जात असलेल्या पोलीस व्हॅनचा आणि दुचाकीची धडक होऊन भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. हा अपघात अहमदपूर–अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावरील येळंब घाट परिसरात घडला. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलीस व्हॅन आऊट साईडने चालत असल्याने दुचाकीला जोरदार धडक बसली. या धडकेत दुचाकीवरील वाघे बाभुळगाव (ता. केज) येथील दोन तरुण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. त्यांना तत्काळ बीडच्या शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, हा संपूर्ण अपघात रस्त्यावर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. अपघातानंतर परिसरात काही काळ वाहतुकीची कोंडीही निर्माण झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन वाहतूक सुरळीत केली. ज्ञानराधा बँकेच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी असलेल्या सुरेश आणि अर्चना कुटे यांना पोलीस न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी हलवत असताना हा प्रकार घडला. अपघाताचे नेमके कारण समोर येण्याचे बाकी असून पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.