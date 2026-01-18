व्हिडिओ | Videos

Beed News: Dnyandhara Bank Scam Suresh Kute यांना कोर्टातून घेऊन जाताना, पोलीस व्हॅनचा अपघात | CCTV | Sakal News

Beed News: ज्ञानराधा बँक घोटाळ्यातील आरोपी सुरेश आणि अर्चना कुटे यांना केज न्यायालयातून बीडकडे घेऊन जात असलेल्या पोलीस व्हॅनचा अहमदपूर–अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावरील येळंब घाटात दुचाकीला जोरदार धडक; दोन तरुण गंभीर जखमी, संपूर्ण अपघात सीसीटीव्हीत कैद..

बीडच्या ज्ञानराधा बँकेचे संचालक सुरेश कुटे आणि अर्चना कुटे यांना केज न्यायालयातून बीड कडे घेऊन जात असलेल्या पोलीस व्हॅनचा आणि दुचाकीची धडक होऊन भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. हा अपघात अहमदपूर–अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावरील येळंब घाट परिसरात घडला. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलीस व्हॅन आऊट साईडने चालत असल्याने दुचाकीला जोरदार धडक बसली. या धडकेत दुचाकीवरील वाघे बाभुळगाव (ता. केज) येथील दोन तरुण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. त्यांना तत्काळ बीडच्या शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, हा संपूर्ण अपघात रस्त्यावर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. अपघातानंतर परिसरात काही काळ वाहतुकीची कोंडीही निर्माण झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन वाहतूक सुरळीत केली. ज्ञानराधा बँकेच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी असलेल्या सुरेश आणि अर्चना कुटे यांना पोलीस न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी हलवत असताना हा प्रकार घडला. अपघाताचे नेमके कारण समोर येण्याचे बाकी असून पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे.

Beed
maharashtra
Sakal Newspaper
cctv
Sakal Media Group

