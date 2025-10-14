व्हिडिओ | Videos

बीडमध्ये भावकीतला वाद, किरकोळ कारणातून महिलेला जबर मारहाण | Beed | Dhananjay Munde | Pankaja Munde | Sakal News

Beedमध्ये भावकी वादातून पुन्हा रक्तरंजित घटना; अंजनवती गावात महिलेला शेतीच्या अवजाराने डोक्यात वार, प्रियांका गाढवे गंभीर जखमी, काही दिवसांपूर्वीच भावकीकडून मारहाण झाल्याने गावात पुन्हा तणाव..

बीड जिल्ह्यातील अंजनवती गावात भावकी वादातून पुन्हा एकदा धक्कादायक घटना घडली आहे. गावातील प्रियांका गाढवे या महिलेला शेजाऱ्याने रस्त्यावरून जाण्याच्या वादातून शेतीच्या अवजाराने डोक्यात वार करून गंभीर जखमी केलं आहे. प्रियांका गाढवे घरासमोरून जात असताना शेजाऱ्याने तिला अडवलं आणि वाद वाढल्याने त्याने रागाच्या भरात हल्ला केला. जखमी प्रियांका यांना बीड जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून उपचार सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच अंजनवती गावात भावकीतील काही जणांनीही प्रियांका गाढवे यांच्यावर हल्ला केल्याची घटना घडली होती. ती घटना ताजी असतानाच आता पुन्हा झालेल्या या मारहाणीने गावात खळबळ उडाली आहे.

