Beed News: गोळ्या झाडल्या, पाठलाग केला, अन् नंतर मग..बीडमध्ये काय घडलं? | Dada Shinde Case | Sakal News

बीड शहरातील अंकुश नगर परिसरात मंगळवारी दुपारी थरारक हत्याकांडाची घटना घडली असून, या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. दुपारी सुमारे २.३० वाजण्याच्या सुमारास नाल्याचे काम सुरू असताना एका कामगारावर अचानक प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. हर्षद उर्फ दादा शिंदे (वय —) हे नाल्याच्या कामाच्या ठिकाणी उपस्थित असताना आरोपी विशाल सूर्यवंशी याने त्यांच्यावर बंदुकीतून दोन राऊंड फायर केले. मात्र सुदैवाने या गोळ्या हर्षद शिंदे यांना लागल्या नाहीत. त्यानंतर आरोपीने शिंदे यांचा पाठलाग करत धारदार शस्त्राने वार केला. या हल्ल्यात हर्षद उर्फ दादा शिंदे यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच बीड शहर पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक टीमलाही पाचारण करण्यात आले असून, घटनास्थळाची बारकाईने तपासणी सुरू आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. या घटनेनंतर अंकुश नगर परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. आरोपी विशाल सूर्यवंशी फरार असून, त्याच्या शोधासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. हत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, दिवसाढवळ्या झालेल्या या हत्याकांडामुळे बीड शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अधिक तपशीलांची प्रतीक्षा आहे..