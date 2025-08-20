व्हिडिओ | Videos

Beed News: 'आम्ही Suresh Dhas चे कार्यकर्ते म्हणत हाणलं', Shirur मध्ये चाललंय काय? | Sakal K1

Beed News: बीड जिल्ह्यात पुन्हा मारहाणीची धक्कादायक घटना; शिरूर पोलीस ठाणे हद्दीतील नागऱ्याची वाडीत किरकोळ पैशाच्या वादातून युवकाचे अपहरण, हनुमान मंदिरासमोर लोखंडी रॉडने डोक्यात हल्ला, जीवे मारण्याचा प्रयत्न..

बीड जिल्ह्यातील मारहाणीच्या घटना थांबण्याचे नाव नाही. शिरूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागऱ्याची वाडी परिसरात किरकोळ पैशाच्या व्यवहारातून एक गंभीर प्रकार घडला आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, काही व्यक्तींनी पीडित शिवाजी शिंदे यांना थेट घरातून उचलून नेले. त्यानंतर त्यांचे अपहरण करून हनुमान मंदिरासमोर लोखंडी रॉडने डोक्यात मारहाण करण्यात आली. हा हल्ला जीव घेण्याच्या उद्देशाने केल्याचे स्पष्ट होत असून, त्यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणानंतर पीडित शिवाजी शिंदे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी संपूर्ण घटना सांगितली असून, शिरूर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

