Beed हादरलं, पत्रकाराच्या मुलाची हत्या | Ajit Pawar | Dhananjay Munde | Pankaja Munde | Suresh Dhas | Sakal News

Beed शहरात माने कॉम्प्लेक्स परिसरात यश देवेंद्र ढाका या तरुणाची निर्घुण हत्या; गर्दीच्या ठिकाणी धारदार शस्त्राने वार करून तरुणाचा जागीच मृत्यू, पोलिस तपास सुरू, मृतक बीडमधील पत्रकार देवेंद्र ढाकाचा मुलगा..

बीड शहर पुन्हा खळबळले, कारण येथे तरुण यश देवेंद्र ढाका याची निर्घुण हत्या करण्यात आली आहे. ही घटना माने कॉम्प्लेक्स परिसरात घडली, जिथे संध्याकाळी सुमारे नऊ वाजता गर्दीच्या ठिकाणी धारदार शस्त्राने पोटावर वार करून त्याची हत्या केली गेली. हत्येचे नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. यश ढाकाचा जागीच मृत्यू झाला असून, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. घटनास्थळी पोलिसांची टीम पंचनामा करत आहे. यश ढाका हे बीडमधील स्थानिक वर्तमानपत्राचे पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा मुलगा होता. दरम्यान या घटनेने बीड शहरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केलीय.

