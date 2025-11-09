व्हिडिओ | Videos

Beed News: Dhananjay Munde यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक, सरकारलाही दिला इशारा | Sakal News

Manoj Jarange Patil यांच्या हत्येच्या कटाचा आरोप झाल्यानंतर धनंजय मुंडे समर्थकांचा आक्रमक पवित्रा; बीडच्या बालेपीर भागात मुंडे यांच्या प्रतिमेचा दुग्धाभिषेक करून व्यक्त केला पाठिंबा..

मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या हत्येचा कट धनंजय मुंडे यांनी रचल्याचा गंभीर आरोप केल्यानंतर बीडमध्ये मुंडे समर्थक आक्रमक झाले आहेत. बीड शहरातील बालेपीर भागात धनंजय मुंडे यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या प्रतिमेचा दुग्धाभिषेक करून त्यांच्यावरील पाठिंबा व्यक्त केला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, परिसरात मोठी चर्चा रंगली आहे.

