व्हिडिओ | Videos

Beed News: Eknath Shinde कडून पूरग्रस्तांना दिवाळी किट तर Pratap Sarnaik यांचा Video Call | Sakal News

Eknath Shinde Beed News: बीड तालुक्यातील इमामपूर भागातील पुरग्रस्त, ऊसतोड मजूर आणि शेतकऱ्यांना दिवाळीनिमित्त युवासेना पदाधिकाऱ्यांकडून किराणा किटचे वितरण; परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्हिडीओ कॉलद्वारे संवाद साधून दिल्या दिवाळीच्या शुभेच्छा; मराठवाड्यात आतापर्यंत ८० हजार किटांचे वाटप पूर्ण..

बीड तालुक्यातील इमामपूर भागातील पुरग्रस्त, ऊसतोड मजूर आणि शेतकऱ्यांना दिवाळी निमित्त किराणा किटचे वाटप करण्यात आले. यात खाद्यपदार्थ, कपडे, दिवाळी साहित्य आणि फटाके समाविष्ट होते. युवासेनेचे पदाधिकारी बाजीराव चव्हाण आणि महंतांच्या हस्ते किटचे वितरण केले. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्हिडीओ कॉलद्वारे पुरग्रस्तांशी संवाद साधत सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. मराठवाड्यात आतापर्यंत 80 हजार किट वाटप झाले असल्याचे युवासेनेने सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
maharashtra
Sakal Newspaper
Eknath Shinde
Sakal Media Group
pratap sarnaik

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com