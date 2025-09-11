व्हिडिओ | Videos

Govind Barge News: 'टॉर्चर केल्याने तणावात गेले, घातपाताचा संशय' काय खरं? | Sakal News

Beedच्या गेवराई तालुक्यातील लुखमसळा गावचे माजी उपसरपंच सोलापूरमध्ये गोळी झाडून जखमी; कला केंद्रातील नर्तकीसोबतच्या प्रेमसंबंधातून टोकाचं पाऊल उचलल्याचा नातेवाईकांचा संशय..

बीडच्या गेवराई तालुक्यातील लुखमसळा गावातील माजी उपसरपंचाने शोकांतिका घडवून आणली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात त्यांनी स्वतःवर गोळी झाडत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. दरम्यान, एका कला केंद्रातील नर्तकीसोबत त्यांचे प्रेमसंबंध जुळल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, याच कारणातून त्यांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याची चर्चा नातेवाईकांमध्ये सुरू आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे, याबद्दलची माहिती जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हिडिओ..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
crime
Crime News
solapur city
Solapur
murder investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com