Beed News: Georai मध्ये Vijaysinh Pandit-Laxman Pawar गटात मोठा राडा, पोलिसांचा लाठीचार्ज | Sakal News

Georai Rada News: Beedच्या गेवराई मतदार केंद्रावर तणावाचा स्फोट; आमदार विजयसिंह पंडित आणि माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांच्या समर्थकांमध्ये दगडफेक, राडा; परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांचा लाठीचार्ज..

Georai Rada: बीड जिल्ह्यातील गेवराई मतदार केंद्रावर मोठा गोंधळ उसळला. आमदार विजयसिंह पंडित आणि माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांच्या समर्थकांमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि वाद चिघळत दोन्ही गट आमनेसामने आले. परिस्थिती बेकाबू होताच दगडफेकही झाल्याचे पाहायला मिळाले. वाढणारा जमाव आणि हिंसक वातावरण नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत लाठीचार्ज केला. सध्या गेवराई परिसरात तणावपूर्ण शांतता असून घटनेचा आढावा आमचे प्रतिनिधी योगेश काशिद यांनी घेतला आहे.

Beed
maharashtra
georai
Beed crime news

