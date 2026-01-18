Beed News: GST Officer Sachine Jadhavar यांचा मृत्यू, कारमध्ये आढळल्या संशयास्पद गोष्टी | Sakal News

बीड येथे जीएसटी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या सचिन जाधवर यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जाधवर हे कालपासून बेपत्ता होते. त्यांची पत्नीने याबाबत शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. आज दुपारी सोलापूर-धुळे महामार्गालगत सचिन जाधवर यांची कार आढळली. पोलिसांनी कारची पाहणी केली असता जाधवर हे कारमध्ये मृत अवस्थेत आढळले. कारच्या आत कोयता आणि मडकं देखील आढळल्यामुळे या घटनेचे स्वरूप आणखी गंभीर झाले आहे. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सद्यस्थितीत बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे अधिकारी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.