Beed News: GST Officer Sachine Jadhavar यांचा मृत्यू, कारमध्ये आढळल्या संशयास्पद गोष्टी | Sakal News

Beed मध्ये जीएसटी विभागातील अधिकारी सचिन जाधवर यांचा संशयास्पद मृत्यू; सोलापूर–धुळे महामार्गालगत कारमध्ये मृत अवस्थेत आढळले, कारमध्ये कोयता व मडकं मिळाल्याने रहस्यमय प्रकरणाची उत्सुकता वाढली; पत्नीने बेपत्ता तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी सुरू केलेला तपास वेगात..

बीड येथे जीएसटी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या सचिन जाधवर यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जाधवर हे कालपासून बेपत्ता होते. त्यांची पत्नीने याबाबत शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. आज दुपारी सोलापूर-धुळे महामार्गालगत सचिन जाधवर यांची कार आढळली. पोलिसांनी कारची पाहणी केली असता जाधवर हे कारमध्ये मृत अवस्थेत आढळले. कारच्या आत कोयता आणि मडकं देखील आढळल्यामुळे या घटनेचे स्वरूप आणखी गंभीर झाले आहे. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सद्यस्थितीत बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे अधिकारी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

