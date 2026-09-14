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Beed news: कीर्तनातून मनोज जरांगेंचा आरक्षणाचा उल्लेख; भागचंद महाराजांना धमकीचे कॉल, रेकॉर्डिंग व्हायरल

कीर्तनात मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षण लढ्याचा उल्लेख करताच भागचंद महाराजांना शिवराळ भाषेत धमकीचे फोन; कॉलचे रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर व्हायरल

बीडमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांची कीर्तनातून भूमिका मांडल्याने वारकरी संप्रदायातील भागचंद महाराज झांजे यांना धमकीचे फोन आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या धमकी वजा इशारा देणाऱ्या कॉलचे रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर भागचंद महाराज झांजे यांनी कीर्तनादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांच्या कार्याचा उल्लेख केला. सरकार जरांगेंची दखल घेत नसल्याच्या अनुषंगाने त्यांनी भाष्य केल्यानंतर त्यांना अनेक धमकीचे कॉल आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कॉलमध्ये शिवराळ भाषा वापरल्याचेही समोर आले असून, भागचंद महाराज झांजे यांनी याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.

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