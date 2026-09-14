Beed news: कीर्तनातून मनोज जरांगेंचा आरक्षणाचा उल्लेख; भागचंद महाराजांना धमकीचे कॉल, रेकॉर्डिंग व्हायरल

बीडमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांची कीर्तनातून भूमिका मांडल्याने वारकरी संप्रदायातील भागचंद महाराज झांजे यांना धमकीचे फोन आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या धमकी वजा इशारा देणाऱ्या कॉलचे रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर भागचंद महाराज झांजे यांनी कीर्तनादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांच्या कार्याचा उल्लेख केला. सरकार जरांगेंची दखल घेत नसल्याच्या अनुषंगाने त्यांनी भाष्य केल्यानंतर त्यांना अनेक धमकीचे कॉल आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कॉलमध्ये शिवराळ भाषा वापरल्याचेही समोर आले असून, भागचंद महाराज झांजे यांनी याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.