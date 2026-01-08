व्हिडिओ | Videos

Santosh Deshmukh Case Hearing Update: Laptop, Pendrive चा मुद्दा पुन्हा तापला | Ad. Ujjwal Nikam | Sakal News

Santosh Deshmukh Case Hearing Update: संतोष देशमुख खून प्रकरणाची सुनावणी बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात पार पडली. आज कोर्टात काय घडलं? पाहा..

संतोष देशमुख खून प्रकरणाची सुनावणी बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात झाली. सरकारी पक्षाने पुराव्यांची कागदपत्रे सादर केली. लॅपटॉप डाटा प्रत मिळावी अशी आरोपींची मागणी मान्य करत न्यायालयाने 23 जानेवारीपर्यंत डाटा व पेन ड्राइव्ह द्यावेत असा आदेश दिला. आरोपींच्या इतर अर्जांवरही सुनावणी झाली.

