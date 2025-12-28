Beed News: Ajit Pawar NCP-BJP राडा, लोखंडी पाईप लाठ्या-काठ्या अन् दगडाने मारहाण | Video Viral | Sakal News
बीड जिल्ह्यातील नेकनूर परिसरात भाजप आणि अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये तीव्र वाद उफाळून आला असून, गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या वादाचे रूप काल थेट हिंसाचारात बदलले. काल दुपारी सुमारे 12 वाजण्याच्या सुमारास अहमदपूर–अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावर दोन्ही गट आमनेसामने आले. दोन्ही बाजूंच्या 30 ते 40 जणांच्या टोळक्याने एकमेकांवर लोखंडी पाईप, लाठ्या-काठ्या तसेच दगडांचा वापर करत जोरदार हल्ला केला. महामार्गावर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओही समोर आला असून तो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या मारहाणीत 8 ते 10 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना तातडीने उपचारासाठी बीडमधील विविध खासगी रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
