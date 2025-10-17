व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil यांचे सहकारी Gangadhar Kalkute यांना पोलिसांची नोटीस! | Beed News

Beedमध्ये मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत ओबीसी महा एल्गार मेळावा पार पडत असताना गंगाधर काळकुटे यांनी पोलिस नोटीस असूनही पुन्हा भुजबळांना बीडमध्ये येताना राजीनामा देण्याची मागणी केली..

बीडमध्ये आज मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीमध्ये ओबीसींचा महा एल्गार मेळावा पार पडत आहे. या सभेच्या पार्श्वभूमीवर मराठा नेते गंगाधर काळकुटे यांनी महा एल्गार मेळावा उधळून लावण्याचा आणि भुजबळांनी बीडमध्ये येताना राजीनामा देऊनच यावे, असा इशारा दिला होता. त्यांच्या या वक्तव्यावर पोलिसांकडून त्यांना नोटीसही देण्यात आली होती. तरीही काळकुटे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, “आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत; भुजबळांनी बीडमध्ये येताना राजीनामा द्यावा,” असे ते म्हणाले. यासंबंधी त्यांनी आमच्या प्रतिनिधी योगेश काशिद यांच्याशी चर्चा केली.

