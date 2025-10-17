व्हिडिओ | Videos

Beed OBC Melava: Chhagan Bhujbal यांच्या ओबीसी मेळाव्याला Babanrao Taiwade जाणार? | Maratha vs OBC | Sakal News

Beedमधील OBC महाएल्गार मेळाव्यावर तायवाडेंचा स्पष्ट वक्तव्य; जरांगें, हाके आणि वाघमारेंच्या टीकेला दिलं प्रत्युत्तर..

बीडमधील आजच्या ओबीसी महा एल्गार मेळाव्याबाबत राजकीय वाद वाढला आहे. लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारेंनी मेळाव्यावरील टीका केली, तर बबनराव तायवाडे म्हणाले, “आजच्या मोर्चाचं मला निमंत्रण नाही, तरी मी मोर्चाला शुभेच्छा देतो. नेत्यांनी समाजाची दिशाभूल होऊ नये, पुरावे नसेल तर बोलू नये. सरकारला धारेवर धरा आणि आपले प्रश्न सोडवा, समाजाला दबावाखाली ठेवणे चुकीचे आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
Sakal Media Group
chhagan bhujbal
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com