Beed OBC Melava: Chhagan Bhujbal, Dhananjay Munde, Gopichand Padalkar च्या उपस्थितीत मेळावा | Sakal News
बीडमध्ये १७ ऑक्टोबरला महाएल्गार सभा आयोजित करण्यात येणार असून, तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ही सभा मंत्री छगन भुजबळ, आमदार धनंजय मुंडे आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. बीड शहरासह जिल्हाभरात ओबीसी महाएल्गार सभेची बॅनर्स झळकत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. ही सभा छत्रपती संभाजी महाराज मल्टीपर्पज क्रीडांगण येथे होईल. सभेच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रकाश शेंडगे आणि लक्ष्मण हाके देखील उपस्थित राहणार आहेत. आयोजक सुभाष राऊत यांनी प्रतिनिधी योगेश काशिद यांच्याशी संवाद साधताना तयारीची माहिती दिली.
