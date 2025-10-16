व्हिडिओ | Videos

Beed OBC Melava: Chhagan Bhujbal, Dhananjay Munde, Gopichand Padalkar च्या उपस्थितीत मेळावा | Sakal News

Beedमध्ये १७ ऑक्टोबरला मंत्री छगन भुजबळ, आमदार धनंजय मुंडे आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या उपस्थितीत महाएल्गार सभा; आयोजक सुभाष राऊत यांनी अंतिम तयारीची माहिती दिली..

बीडमध्ये १७ ऑक्टोबरला महाएल्गार सभा आयोजित करण्यात येणार असून, तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ही सभा मंत्री छगन भुजबळ, आमदार धनंजय मुंडे आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. बीड शहरासह जिल्हाभरात ओबीसी महाएल्गार सभेची बॅनर्स झळकत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. ही सभा छत्रपती संभाजी महाराज मल्टीपर्पज क्रीडांगण येथे होईल. सभेच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रकाश शेंडगे आणि लक्ष्मण हाके देखील उपस्थित राहणार आहेत. आयोजक सुभाष राऊत यांनी प्रतिनिधी योगेश काशिद यांच्याशी संवाद साधताना तयारीची माहिती दिली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
Sakal Newspaper
Maratha
OBC
Sakal Media Group
gopichand padalakar
chhagan bhujbal
Marathi News Esakal
www.esakal.com