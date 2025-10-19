व्हिडिओ | Videos

Chhagan Bhujbal ची Gangadhar Kalkute जहरी टिका, काळकुटेंनी बघा काय केलं? | Beed OBC Melava | Sakal News

Beed News: बीडच्या ओबीसी मेळाव्यात छगन भुजबळांच्या “कोण रे तो काळतोंड्या” या जहरी टीकेनंतर गंगाधर काळकुटे यांनी दिली थेट प्रतिक्रिया; राजकीय वाद तापला आणि समाजात चर्चेला उधाण..

राज्यातील ओबीसी आणि मराठा समाजांवर आधारित राजकारण सध्या तापलेले आहे. बीडमधील ओबीसी मेळाव्यात छगन भुजबळ यांनी गंगाधर काळकुटे यांच्यावर जहरी टीका करत म्हणाले, 'कोण रे तो काळतोंड्या?' असा आक्षेपार्ह शब्दप्रयोग केला. यावर आता गंगाधर काळकुटे यांनी थेट प्रतिक्रिया दिली असून, काय म्हणाले पाहा..

