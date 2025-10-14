व्हिडिओ | Videos

OBC Vs Maratha: 'ओबीसी आता ओबीसीच्या जागेवर उभा राहणार नाही तर...'| Laxman Hake On Jarange Patil | Sakal News

Maratha Vs Maratha: बीडमध्ये छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी सभेला मराठा मोर्च्याचा विरोध; लक्ष्मण हाके यांनी संताप व्यक्त करून दिली जबरदस्त प्रतिक्रिया..

बीडमधील राजकारण सध्या चांंगलच तापलेलं पाहायला मिळत आहे. यातच पुन्हा एकदा बीडमघ्ये मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसींची सभा आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र या सभेला मराठा मोर्च्याने विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आपले संताप व्यक्त करत महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. नेमकं काय म्हणाले? बघा व्हिडीओ...

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
maharashtra
Sakal Newspaper
Maratha
OBC
Sakal Media Group
Manoj Jarange Patil
Laxman Hake criticism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com