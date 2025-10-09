व्हिडिओ | Videos

Beed News: पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची पंचनामाच्या मागणी, तहसीलदाराची मुजोरी बघाच..| Maharashtra Flood | Sakal News

Beed जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात पंधरवडाभराच्या जोरदार पावसामुळे पाथरवाला बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांचे शेती पिकांचे प्रचंड नुकसान; शेतकऱ्यांना दमडी न मिळाल्याची व्यथा मांडण्यासाठी थेट तहसीलदारांच्या कार्यालयात केली तक्रार..

गेल्या पंधरवड्यात बीड जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला, ज्यामुळे गेवराई तालुक्यातील पाथरवाला बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांचे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. पिकांचे नुकसान भरपाईसाठी अद्याप शेतकऱ्यांना दमडी मिळालेली नाही. याची तक्रार मांडण्यासाठी शेतकरी थेट तहसीलदारांच्या कार्यालयात आले. शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडत त्वरित उपाययोजना करण्याची मागणी केली. याबाबत आमचे प्रतिनिधी योगेश काशिद यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला..

