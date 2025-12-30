Beed News: टोल नाका चालकाची मुजोरी, हॉटेल व्यावसायिकाला व महिलेला बेशुद्ध पडेपर्यंत मारहाण | Crime News | Sakal News

बीड जिल्ह्यातील मारहाणीचे सत्र थांबायचं नाव घेत नसल्याचं पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. यावेळी पाटोदा तालुक्यातील वैद्यकिन्ही येथील टोल नाक्यावर घडलेल्या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. टोल नाका चालकाकडूनच एका हॉटेल व्यवसायिकाला अमानुष मारहाण करण्यात आली असून मारहाण इतकी जबरदस्त होती की संबंधित व्यवसायिक बेशुद्ध पडेपर्यंत त्यांना मारण्यात आलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, टोल नाक्यावर एका प्रवाशाला मारहाण केली जात असल्याचं पाहून हॉटेल व्यवसायिकाने त्याबाबत जाब विचारला. मात्र, प्रवाशाला मारहाण का करता, असा साधा प्रश्न विचारल्यामुळेच टोल नाका चालक आक्रमक झाला आणि त्याने हॉटेल व्यवसायिकावरच हल्ला चढवला. या मारहाणीत संबंधित व्यवसायिक गंभीर जखमी झाला. इतकंच नाही तर या घटनेदरम्यान हॉटेल व्यवसायिकासोबत असलेल्या महिलेलाही जबर मारहाण करण्यात आली. टोल नाक्यावर उघडपणे घडलेल्या या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं असून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून संबंधित टोल नाका चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे बीड जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि प्रशासनाची भूमिका यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.