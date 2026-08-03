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बीडमध्ये राजकीय ट्विस्ट! क्षीरसागर बंधू एकत्र, विजयसिंह पंडीत गोत्यात | Beed news | Vijaysinh Pandit

Vijaysinh Pandit: वर्षानुवर्षे कट्टर विरोधक असलेले क्षीरसागर बंधू एकाच मंचावर येण्याच्या हालचालींमुळे बीड नगरपरिषदेतील सत्तासमीकरणांमध्ये भूकंप, विजयसिंह पंडित यांच्या खुर्चीवर थेट धोका

Maharashtra Politics: राजकारणात ना कोणी कायमचा शत्रू असतो, ना कोणी कायमचा मित्र... या म्हणीची प्रचिती आता बीडच्या राजकीय आखाड्यातून दिसून येत आहे. वर्षानुवर्षे एकमेकांचे कट्टर राजकीय विरोधक असलेले क्षीरसागर बंधू एकाच मंचावर येण्याच्या चर्चा आहे. आणि त्यामुळे विजयसिंह पंडित यांच्या सत्तेवर संकटाचे ढग! अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेली बीड नगरपरिषदेची सत्ता आता डळमळीत झाली आहे. ऑपरेशन सत्तांतरची जोरदार चर्चा, नाराज नगरसेवकांची हालचाल आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे बीडच्या राजकारणात नेमकं काय शिजतंय? पाहूयात

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