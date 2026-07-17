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Ram Khade on Suresh dhas: 'Jayant Patil यांच्यावर बोलण्याची धसांची औकात नाही'

बीड जिल्ह्यातील राजकारण पुन्हा एकदा चांगलेच तापले आहे.

बीड जिल्ह्यातील राजकारण पुन्हा एकदा चांगलेच तापले आहे. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांच्यावर केलेल्या टीकेनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते राम खाडे यांनी आक्रमक भूमिका घेत सुरेश धस यांच्यावर गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली आहे.

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Jayant Patil
Jayant Patil speech

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