व्हिडिओ | Videos

Beed Rada Live Update: Sharad Pawar-Ajit Pawar कार्यकर्ते भिडले, Sandeep Kshirsagar पोहचले | Sakal News

Beed मध्ये मतदानादरम्यान राष्ट्रवादीचे दोन गट आमनेसामने; शाहूनगर येथे अजित पवार वि. शरद पवार समर्थकांमध्ये मोठा राडा, कारण अद्याप अस्पष्ट..

बीड शहरातील शाहूनगर परिसरात आज मतदानादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांमध्ये मोठा संघर्ष उसळला. अजित पवार गट आणि शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद वाढताच परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आणि हातघाई तसेच राडा झाल्याची माहिती मिळते. मतदान सुरू असतानाच ही घटना घडल्यामुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. राड्याच्या कारणांची अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नसून पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Beed
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com