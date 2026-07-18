व्हिडिओ | Videos

Beed News: भ्रष्टाचार उघड होताच रातोरात काम सुरू? बीडमध्ये नेमकं काय घडलं?

बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्यातील आर्वी गावातील विकासकामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू असताना मोठा गोंधळ उडाला. चौकशी समिती येणार असल्याची माहिती मिळताच रातोरात पेव्हर ब्लॉक बसवल्याचा आरोप करण्यात आला.

बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्यातील आर्वी गावातील विकासकामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू असताना मोठा गोंधळ उडाला. चौकशी समिती येणार असल्याची माहिती मिळताच रातोरात पेव्हर ब्लॉक बसवल्याचा आरोप करण्यात आला. चौकशीदरम्यान ग्रामरोजगार सेवकाकडून तक्रारदारांना धमकी दिल्याचा आरोप तर चौकशी अधिकाऱ्यानेही ग्रामस्थांना दम भरल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होणार? पाहा हा सविस्तर रिपोर्ट...

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
BEED ZP
beed collector
Beed crime news
Beed bus service
Beed region fire news