Beed News: टोल नाका चालकाची मुजोरी, हॉटेल व्यावसायिकाला व महिलेला बेशुद्ध पडेपर्यंत मारहाण | Crime News | Sakal News

Beed जिल्ह्यातील मारहाणीचं सत्र सुरूच; पाटोदा तालुक्यातील वैद्यकिन्ही टोलनाक्यावर टोल नाका चालकाकडून हॉटेल व्यवसायिकाला बेशुद्ध पडेपर्यंत अमानुष मारहाण, महिलेलाही जबर मारहाण; प्रवाशाला मारहाण का करता असा जाब विचारणं ठरलं कारण..

बीड जिल्ह्यातील मारहाणीचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाही. पाटोदा तालुक्यातील वैद्यकिन्ही येथील टोल नाक्यावर टोल नाका चालकांनी हॉटेल व्यवसायिकाला अमानुष मारहाण केली. प्रवाशाला मारहाण का करता, असा जाब विचारल्याने व्यवसायिकाला बेशुद्ध पडेपर्यंत मारहाण करण्यात आली. या घटनेत एका महिलेलाही जबर मारहाण झाली असून परिसरात खळबळ उडाली आहे.

