Beed News: Dhananjay Munde 'ज्यांनी आम्हाला बदनाम केलं त्यांच्यासाठी हा विजय चपराक' | Parali Nagar | Sakal News

परळीत पुन्हा एकदा सत्ता कायम राखत Dhananjay Munde यांनी जोरदार विजय मिळवला आहे. विजयानंतर गुलाल उधळत प्रतिक्रिया देताना त्यांनी विरोधकांवर थेट हल्लाबोल केला. 'ज्यांनी आम्हाला आणि माझ्या परळीला बदनाम केलं, त्यांच्यासाठी हा विजय चपराक आहे. परळीच्या जनतेने त्यांना धडा शिकवला आहे,' असं मुंडे म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, 'खासदार परळीत ठाण मांडून बसले तरी परळीतील जनतेला काहीही फरक पडत नाही. इथली जनता काम पाहते आणि त्यावरच कौल देते.' या निकालामुळे परळीत पुन्हा एकदा धनंजय मुंडेंची राजकीय ताकद अधोरेखित झाली असून विरोधकांना मोठा धक्का बसल्याचं चित्र आहे.

