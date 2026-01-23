व्हिडिओ | Videos

Badlapur News: ४ वर्षांच्या चिमुकलीसोबत स्कुल व्हॅनमध्ये नको ते घडलं, बदलापूर पुन्हा हादरले | Crime News | Sakal News

Badlapur मध्ये पुन्हा एकदा धक्कादायक घटना; चार वर्षांच्या मुलीवर स्कुल व्हॅनमध्ये भयंकर अत्याचार, मागील वर्षीच्या लहान मुलींच्या प्रकरणानंतर राज्यात उडालेला खळबळ..

बदलापूरमध्ये पुन्हा एकदा धक्कादायक घटना घडली आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात इथल्या दोन लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले होते, ज्यामुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. त्या प्रकरणातील आरोपी, शाळेतील कर्मचाऱ्याच्या अक्षय शिंदे याला नंतर एन्काऊंटरमध्ये ठार केले गेले. याच प्रकरणानंतर आता बदलापूरमध्ये चार वर्षांच्या मुलीसोबत स्कुल व्हॅनमध्ये भयंकर अत्याचार झाला. घटनेचा तपशील समजताच मुलीच्या पालकांनी तातडीने पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली असून, आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे बदलापूरमधील शाळा व पालकांमध्ये मोठा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पोलिस सध्या तपास करत असून, पुढील कारवाईसाठी पुढे जाण्याची तयारी करत आहेत.

