Bihar Elections Result 2025 Live Update: BMC Election वर भाजप नेत्यांचा डोळा | Sakal News

BMC Election News: बिहार निवडणुकीत भाजपची दुपारीपर्यंत आघाडी; मुंबईत आमदार अतुल भातखळकरांचा जल्लोष, महापालिका निवडणुकीचा उल्लेख करत ठाकरे बंधूंना दिला अप्रत्यक्ष इशारा..

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालासाठी आज मतमोजणी सुरू असून, दुपारी १२ वाजेपर्यंतच्या प्राथमिक कलांमध्ये भाजप आघाडी घेताना दिसत आहे. या आघाडीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी सेलिब्रेशन केले. यावेळी त्यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीचा उल्लेख करत, नाव न घेता ठाकरे बंधूंना अप्रत्यक्ष इशारा दिला. भातखळकरांनी येत्या निवडणुकांमध्ये मुंबईतही बदल दिसेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

