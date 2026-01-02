व्हिडिओ | Videos

Pune News: 'मराठा आरक्षण मागते, तुमची बायको नाही', Pooja Moreचं स्पष्टीकरण ऐकाच | Devendra Fadnavis | Sakal News

Pooja More News: पुण्यात भाजपच्या उमेदवार पूजा मोरे यांनी पक्षाच्या आदेशानुसार उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडला आपला संपूर्ण राजकीय प्रवास, तसेच स्वतःवर झालेल्या आरोपांना दिले ठाम प्रत्युत्तर; नेमकं काय म्हणाल्या पाहा..

पुण्यातील भाजप उमेदवार पूजा मोरे यांनी पक्षाच्या आदेशानुसार आपला उमेदवारी अर्ज अधिकृतपणे मागे घेतला आहे. यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या राजकीय प्रवासाबद्दल सविस्तर भूमिका मांडली. गेल्या काही काळात पक्षासाठी केलेले कार्य, मिळालेल्या संधी आणि भविष्यातील राजकीय वाटचाल याबाबत त्यांनी खुलासा केला. यावेळी पूजा मोरे यांनी स्वतःवर करण्यात आलेल्या आरोपांवरही स्पष्ट शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. पत्रकार परिषदेत पूजा मोरे यांनी पुढील काळातही भाजपसाठी सक्रियपणे काम करत राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. काय म्हणाल्या पुजा मोरे पाहा..

Devendra Fadnavis
Bjp
pune
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

