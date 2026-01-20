व्हिडिओ | Videos

Devendra Fadnavisच्या निष्ठावंतानं राजकीय निवृत्तीची घोषणा का केली? | Sandeep Joshi Resigns | Nagpur | Sakal News

Sandeep Joshi Resigns: फडणवीसांचे निकटवर्तीय आणि विश्वासातील आमदार संदीप जोशींचा राजकीय संन्यास; भावनिक पत्रातील शेरातून व्यक्त झाली नाराजी? किंमत वाचवण्याचा प्रयत्न की खुर्ची जाण्याची चिंता? संदीप जोशींची नाराजी नेमकी कुणावर हे व्हिडिओत चर्चेत..

आमदार संदीप जोशींनी आपल्या राजकीय संन्यासाची घोषणा करताना लिहिलेल्या पत्रात हा शेर वापरला आहे. जो बरंच काही सांगून जातो. त्यामुळे खरंच संदीप जोशींना आपली किंमत वाचवायची आहे की त्यांना आमदारकीची खुर्ची जाणारे त्याची चिंता सतावतेय की आणखी काही? संदीप जोशींची नाराजी नेमकी कुणावर? फडणवीसांच्या विश्वासातले, अत्यंत निकटवर्तीय असूनही त्यांच्यावर राजकीय संन्यास घेण्याची वेळ का आली? यावर चर्चा करूयात या व्हिडिओतून- त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Nagpur
maharashtra
vidarbha
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.