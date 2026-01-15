व्हिडिओ | Videos

Walmik Karad च्या विश्वासू व्यक्तीची स्वीकृत नगरेसवकपदी | Tushar Apte | Jamkhed News | Sakal News

Jamkhed News: बदलापूरच्या तुषार आपटे प्रकरणाची पुनरावृत्ती? मोक्का गुन्ह्यातील वाल्मिक कराडच्या निकटवर्तीयाला भाजपकडून जामखेडमध्ये स्वीकृत नगरसेवकपद; गंभीर गुन्हेगारांना राजकारणात संधी दिल्याची चर्चा जोरात..

Jamkhed News: भाजपवर बदलापूरच्या तुषार आपटे स्वीकृत नगरसेवक प्रकरणाची पुनरावृत्ती केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, मोक्का गुन्ह्याखाली न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या वाल्मिक कराडच्या जवळच्या व्यक्तीची अहिल्यानगरच्या जामखेड नगरपरिषदेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नेमणूक करण्यात आल्याने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित व्यक्तींना राजकीय स्थान देण्यामागे कोणते हितसंबंध कार्यरत आहेत, यावर सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. अशा नियुक्त्यांमुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीला राजकीय संरक्षण मिळत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

